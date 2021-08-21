Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически офшор. Об этом заявил в интервью РБК полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов. <...> Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — уточнил он.

Ранее Трутнев заявил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны. «Такой преференциальный толчок развития островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями», — пояснил вице-премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курильских островах. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.

Ранее Мишустин отмечал, что создание на Курилах режима свободной таможенной зоны поможет предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. В свою очередь, освобождение инвесторов от части налогов на территории островов, по его словам, коснется основных видов экономической деятельности, за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров и вылова ценных ресурсов.