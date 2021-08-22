Вакцинация является лучшим инструментом, чтобы побороть пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с единороссами. Говоря о ситуации в экономике страны на фоне распространения COVID-19, глава государства отметил, что она «практически, за исключением каких-то вещей, на которых должны остановить свое внимание специалисты, в целом восстановлена до докризисного уровня».

«Конечно, большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий. В этой связи нам нужно сделать все, чтобы пандемию побороть. И самый лучший инструмент в этой борьбе — вакцинация», — подчеркнул президент.

При этом, добавил он, речь идет не только о конкретном человеке, «речь идет обо всем населении страны, обо всех гражданах». «Что такое пандемия, вам специалисты скажут. И это не зависит от того, работает человек или нет, где он работает, проживает. Это имеет свои законы, болезнь не распространяется в случае вакцинации», — добавил он.

Путин выразил надежду, что работа по вакцинации населения «будет продолжаться, и это будет отражаться на экономике, на реальном производстве, на рабочих местах, на загрузке предприятий, на доходах граждан». «В конечном итоге доходы зависят от эффективности экономики, от ее обновления, ее модернизации, от реализации тех планов, которые были намечены и будут осуществляться в ближайшее время, в среднесрочной и более отдаленной перспективе», — добавил президент.