Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в 2021 году могут получить финансовую поддержку от государства в рамках специальной программы. Как получить такую помощь – в новом выпуске Fingram. Сохраняйте и пересылайте молодым друзьям.

1. Что такое субсидия на жилье молодой семье?

В 2021 году молодые семьи могут рассчитывать на государственную поддержку для приобретения или строительства жилья по ведомственной целевой программе — «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Программа будет действовать до 2025 года включительно.





2. Каков размер субсидии?

Выплата составит:

· 30% средней стоимости жилья для семей, не имеющих детей;

· 35% — для семей с детьми, а также неполных семей с детьми.





3. Каковы требования для получения субсидии?

В госпрограмме по улучшению жилищных условий могут участвовать:

· супруги с гражданством РФ в возрасте до 35 лет с детьми или без;

· молодая семья с одним ребенком и более, где один из супругов не имеет гражданства РФ;

· одинокий родитель в возрасте до 35 лет с ребенком.

Брак должен быть зарегистрирован.

Семья должна быть платежеспособной, так как ей предстоит выплачивать основную часть стоимости жилья. Чтобы получить субсидию, нужно подтвердить, что есть деньги на оплату остатка или погашение кредита.

Семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.





4. Как использовать субсидию?

Выплату можно потратить на:

· покупку готового жилья на вторичном рынке;

· приобретение квартиры в новостройке;

· строительство частного дома;

· первоначальный взнос или погашение остатка по ипотеке;

· покупку недвижимости через жилищный кооператив.

Приобретаемая квартира или дом должны быть расположены в том же регионе, где подавалось заявление на участие в программе. Также жилье нельзя покупать у близких родственников.

Площадь жилья для расчета выплаты:

· для семьи из двух человек — 42 кв. м;

· для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на человека.





5. Как получить такую помощь от государства?

1. Обратиться в жилищный отдел местной администрации и узнать конкретные требования для участия в госпрограммы, а также получить список необходимых документов.

2. Подготовить:

· заявление об участии в программе;

· копии паспортов супругов и свидетельств о рождении детей;

· СНИЛС супругов;

· копию свидетельства о браке;

· документ о присвоении семье статуса нуждающейся в улучшении жилищных условий;

· справку о доходах или накоплениях.

Если семья планирует направить субсидию на погашение ипотеки, которая у нее уже есть, дополнительно потребуются:

· выписка из ЕГРН о праве собственности на жилье;

· копия кредитного договора;

· справка из банка об остатке долга.

3. Местная администрация в течение 15 дней уведомит о возможности участия в программе или отказе. Право на социальную выплату подтверждается свидетельством.

4. Если семья может участвовать в госпрограмме, то далее ей следует выбрать квартиру или дом для покупки.

5. Подать в банк документ, подтверждающий их право на получение субсидии.

6. Чтобы банк перевел деньги на оплату имущества, ему нужны доказательства того, что деньги идут на покупку жилья, а не на другие цели.

Список подтверждающих документов зависит от типа сделки:

· кредитный договор, если речь об ипотеке;

· договор купли-продажи;

· договор строительного подряда;

· договор участия в долевом строительстве;

· справка об остатке долга и процентов по кредиту.

7. Банк обратится в администрацию, получит подтверждение и потом переведет платеж на указанную в сертификате сумму.

Деньги при этом не выдаются на руки — все операции проходят только по безналичному расчету через банк.

В соответствии с постановлением правительства все необходимые документы можно будет подать дистанционно — через сайт госуслуг . На документах должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи. ⠀





Бонус:

Оплатить стоимость квартиры с помощью социальной выплаты можно не только через счет эскроу, но и напрямую застройщику, при условии, что он платит взносы в фонд дольщиков.

Дождаться своей очереди на получение господдержки не так просто, но ежегодно на субсидии выделяются средства из федерального бюджета и у семей еще есть шанс подать заявку и получить выплату.

Несмотря на то что, согласно ВОЗ, возраст молодости теперь считается с 18 до 44 лет, в России под определение «молодая семья» подпадают граждане в возрасте до 35 лет.

Если жене 28 лет, а мужу — 36, то они не могут участвовать в программе.

Если семья подавала заявку, когда супругам было по 33 года, а распределение началось, когда им исполнилось 36, то семью, к сожалению, исключают из программы и субсидию она не получит.

Если у семьи есть квартира или супруги живут с родителями в большом доме и у одного из них есть там доля, это может помешать участию в программе.

Участвовать в программе можно только один раз в жизни.