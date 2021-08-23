Цифровая экономика требует современных регулятивных правил, технологических стандартов, этических норм, выстроенной государственной политики. Важно, чтобы новые «правила игры» позволили агентам рыночных отношений реализовать свои цифровые амбиции в интересах национальной экономики и собственного бизнеса. Об этом будет идти речь на международном банковском форуме в Сочи в рамках панельной дискуссии «Регулирование в условиях цифровой трансформации: как не выпустить «джинна» из бутылки?» Модератором дискуссии выступит президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

«Надеюсь, что обсуждение регулирования цифровизации в рамках форума в Сочи поможет всем заинтересованным сторонам в поисках оптимальных подходов к решению задачи. И то регулирование, которое в результате будет реализовано, послужит укреплению отечественного финансового рынка, поможет цифровой трансформации бизнеса и укреплению национальных экосистем. И «джин», оказавшись в умелых руках, принесет пользу», — отметил Георгий Лунтовский.



В АБР замечают, что российский финансовый рынок с самого начала был нацелен на развитие цифровых технологий. Банки одними из первых стали развивать дистанционное предоставление финансовых услуг. Запуск национальной программы «Цифровая экономика» способствовал появлению новых игроков на финансовом рынке.

«Сегодня в нашей стране развивается несколько экосистем, подавляющее большинство банков имеет в своем арсенале множество цифровых услуг, работают несколько маркетплейсов и финансовых платформ. Правительство и Банк России реализовали несколько инфраструктурных проектов в области цифровых технологий. Накопленный за пандемию опыт требует разумного регулирования для инструментов развития экономики и рыночных отношений. Банк России уже опубликовал на эту тему два консультативных доклада, которые активно обсуждаются рынком», — говорится в релизе Ассоциации банков России.

При этом регулятивные издержки, считают в ассоциации, должны быть приемлемы для новых участников рынка, а также включать инструменты поддержки крупных, зрелых организаций, обладающих ресурсом предоставлять продукты и услуги по конкурентно низким ценам, а высокую прибыль вследствие масштаба своей деятельности направлять на финансирование новых разработок. При этом необходимо учитывать риски, возникающие в отношении информации, которую собирают цифровые предприятия для повышения эффективности и точности предоставления услуг.

XVIII Международный банковский форум пройдет 15—18 сентября 2021 года в Сочи.

