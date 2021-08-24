За организацию сервисов по подмене номеров, которые стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт, предложили ввести уголовное наказание, пишет «Коммерсант» . Соответствующее письмо «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Также в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

За введение уголовной ответственности за подмену ранее выступал ЦБ, но на законодательном уровне решение проблемы сдвинулось лишь недавно. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому номера, использующиеся на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться. Однако и МВД, и специалисты по кибербезопасности говорят, что подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии, пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее вышел законопроект, который позволит блокировать звонки и СМС-сообщения с подставных номеров, исходящих из-за границы. Как пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, операторы связи не имеют права блокировать телефонные номера без причины, но делают это после получения жалоб от абонентов на мошеннические звонки. Вызовы с подменой номера банков блокируются и по спискам от ЦБ, добавил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. Пока в законодательстве РФ нет определения термина «подозрительный номер», нет требования к операторам о предупреждении о таких звонках, уточнили в Tele2.

Подменные номера используют не только мошенники, но и банки, ретейл, сфера услуг для информирования клиентов — на такие номера нельзя перезвонить, отметил Кусков. Даже полный запрет подменных номеров не решит проблему с мошенничеством, считает он. По словам руководителя департамента Group-IB по расследованию высокотехнологичных преступлений Андрея Колмакова, введение уголовной ответственности за подмену также мало что изменит. Бесконтрольные блокировки могут привести к ложным срабатываниям, когда будут блокироваться и легальные сервисы.

Как отметил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, меры по блокировке серых номеров — крайне актуальная задача, но основной проблемой будет «техническая неготовность провайдеров и даже их незаинтересованность, подменные номера — это тоже трафик, и он оплачивается. Каждый восьмой входящий звонок является нежелательным, а количество методов мошенничества с применением социального инжиниринга, к сожалению, не уменьшается, пояснили в «ВымпелКоме». В МТС с помощью собственной антифрод-системы ежедневно блокируют «более 60 тыс. попыток звонков с использованием подмены номера». В «МегаФоне» разработали систему, позволяющую банкам защитить своих клиентов при мошеннических звонках, и сотрудничают с банками.