Пилотный проект по использованию виртуальной транспортной карты «Тройка» запустят в платежном сервисе Samsung Pay, сообщил «Интерфаксу» заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



«Мэр Москвы поставил задачу — запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в московском транспорте, поэтому мы развиваем бесконтактные платежи. (...) Поддержка виртуальной «Тройки» в Samsung Pay — еще один шаг в данном направлении», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что бесконтактные сервисы год от года становятся все более востребованными у пассажиров. В 2019 году их применили около 30 млн пользователей метро, в 2020-м — более 52 млн.

За семь месяцев 2021 года число пассажиров, которые воспользовались такими способами оплаты проезда, выросло до 60 млн.

Использовать транспортную карту «Тройка» в Москве начали в 2013 году. Тестирование ее виртуальной версии стартовало в столице в начале августа 2021 года.

Сообщалось, что принять участие в тесте смогут 500 человек. Они должны быть обладателями смартфона с операционной системой Android и модулем NFC.

В настоящее время виртуальную «Тройку» испытывают в сервисе Google Pay.