В Роспотребнадзор и Госдуму в августе начали поступать жалобы пользователей iPhone на то, что при активации устройства система не позволяет предустановить отечественные приложения и выдает ошибку, пишет «Коммерсант» . В случае же корректной работы установку таких приложений можно просто пропустить. Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Антон Горелкин, пользователи также отмечали, что браузер Safari в принципе не дает возможности выбрать российский поисковик. Депутат сообщил, что в ближайшее время обратится в Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку предустановки отечественного ПО на устройства Apple.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе в Единый консультационный центр службы поступило несколько устных и одно письменное обращение от потребителей по этой проблеме. Там напомнили, что товар без предустановленного ПО может быть признан некачественным и потребитель вправе заявить требования о его замене, устранении недостатков или возврате денежных средств за покупку. В Минцифры сообщили, что находятся в диалоге с Apple по вопросам реализации требований предустановки.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, предустановленный поисковик Google в браузере действительно нарушает закон. При этом возможность закрыть окно выбора не нарушает закон — нигде не указано, что этой возможности у пользователей быть не должно, отметил он. Сбой в работе Apple ID, по мнению Муртазина, скорее всего, связан с тем, что компания недостаточно оттестировала предустановку. Если Apple не устранит нарушения, ей может грозить штраф до 20 тыс. рублей, отметил эксперт.

Производителям устройств и заинтересованным лицам следует попросить у Минцифры разъяснения о порядке применения постановления, считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Требование о предустановке отечественного поисковика распространяется только на устройства, произведенные после 1 июля, отметил он.