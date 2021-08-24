Управлением Росреестра по Москве в июле 2021 года зарегистрировано 11 859 договоров ипотечного кредитования, что в 1,1 раза (+10%) больше, чем месяцем ранее. Общее число зарегистрированных в Москве жилищных кредитов в январе — июле 2021 года составило 71 930 договоров. Это в 1,5 раза (+52%) больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные представили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объему выданных кредитов, так и по количеству заключенных договоров. Так, по данным на 12 августа, доля Москвы в льготной ипотеке среди российских регионов продолжает составлять больше четверти — 27,2%. Общее количество заключенных договоров составило 84,1 тысячи на сумму 492,5 миллиарда рублей, или плюс 82,8% к началу года», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что в июле ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве — более 11,8 тыс. зарегистрированных договоров, что является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, а также почти на 30% превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее и на 48% количество таких договоров в 2019 году.

«В годовом выражении также нами фиксируется абсолютный рекорд — почти 72 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. Это абсолютный рекорд за все годы. Предыдущий пик был в январе — июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50,3 тысячи таких сделок», — прокомментировал Игорь Майданов.