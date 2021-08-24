Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

«Борьба с мошенническими звонками включена в мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, сейчас в ведомстве в разной степени готовности разрабатываются концепции систем, предназначенных для борьбы с звонками с подменных номеров на территории РФ», — отметили в Минцифры.



Там добавили, что при разработке учитываются в том числе вопросы скорости внедрения, затрат операторов, системности проекта и его готовности противостоять новым угрозам (в случае блокирования одного из возможных каналов поступления вызовов с подменным номером неминуемо преступность оперативно перейдет на другие каналы). «При разработки концепции системы мы тесно взаимодействуем с ЦБ, банками, операторами, компаниями в сфере ИБ», — пояснили в министерстве.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что ознакомился с письмом «Общероссийского народного фронта» главе Минцифры Максуту Шадаеву. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, за сам процесс подмены. Также, по данным газеты, в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

В министерстве уточнили, что на момент подготовки материала в Минцифры письмо не поступало.