Российским заемщикам в июле 2021 года было выдано 82,1 тыс. автокредитов, что на 4,7% меньше показателей предыдущего месяца, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с пиковыми значениями апреля падение составило 23,9%. Суммарное количество выданных за семь месяцев 2021 года автокредитов составило 598,8 тыс. ед., что на 26,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (6,5 тыс. ед.), Московской области (5,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,8 тыс. ед.) и Республике Татарстан (3,6 тыс. ед.).

Сокращение выдачи автокредитов наблюдалось в большинстве российских регионов. Самую глубокую отрицательную динамику продемонстрировали Тульская (-12,7%), Самарская (-10,6%), Тюменская (-10,6%) области и Республика Башкортостан (-10,6%). Положительная динамика среди лидеров зафиксирована только в пяти субъектах, из которых максимальный результат (7,6%) показала Ленинградская область.