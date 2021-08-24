Одна из версий неофициального дополнения (мода) для мессенджера WhatsApp содержит троянец Triada, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Он может скачивать и запускать другие вредоносные модули, показывать рекламу, оформлять платные подписки.

Многие пользователи WhatsApp устанавливают моды, которые предоставляют дополнительные возможности (например, выбирать динамические шаблоны или читать удаленные сообщения). Такие сборки могут содержать рекламу. А в данном случае злоумышленники использовали это в качестве лазейки, отдав разработчикам мода под видом рекламных модулей вредоносное ПО.

Всего за 2021 год было зафиксировано больше 33 тыс. атак, связанных с WhatsApp, отметили эксперты.