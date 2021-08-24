Пользователи веб-версии «СберБанка Онлайн» теперь могут продлевать договор аренды сейфа без посещения офиса СберБанка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-релизе говорится, что год назад такая функция стала доступна в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и сейчас уже более 35% договоров аренды сейфов продлеваются клиентами «Сбера» дистанционно.

Кроме того, в веб-версии «СберБанка Онлайн» теперь удаленно можно не только продлить договор, но и подобрать новый сейф.

Чтобы воспользоваться этими сервисами, клиенту нужно зайти на сайте в веб-версию «СберБанка Онлайн» под своей учетной записью, пройти в каталог «Все продукты» и в блоке «Услуги» выбрать «Сейфы».