На 2022 год предусмотрена индексация пенсий на уровне выше инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия», сообщается на ее сайте.

«На будущий год мы предусмотрели индексацию пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», — указал глава государства.

Президент отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач — забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве прямой помощи нужно обеспечить выплату 10 тысяч [рублей], тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», — пояснил он.



Путин также подчеркнул, что разовая выплата всем пенсионерам в размере 10 тыс. рублей должна быть организована максимально оперативно. «Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения», — сказал он.