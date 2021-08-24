Поправки о запрете на взыскание банками долгов с социальных выплат могут быть приняты на одном из первых заседаний нового созыва Госдумы, заявил ТАСС глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, закон мы быстро примем. Как Госдума соберется новая, в течение первых заседаний, может, поправки в один из рассматриваемых законов внести. Я уверен, что есть родственные законопроекты, которые в первом чтении приняты, связанные с исполнительным производством», — сказал он.

Аксаков отметил, что, вероятно, нужно будет вносить изменения в закон, связанный с реализацией судебных решений, и исполнительное производство. Нужно будет четко определить ответственность организаций за исполнение этого решения.

По его словам, главная сложность будет состоять в том, что для банков будет тяжело отделять эти платежи от других, так как сейчас соцвыплаты нередко поступают на счета граждан в качестве обычных средств.

«Есть предложения выделить специальные счета в отдельный класс и с них не списывать деньги вообще. Тогда туда не должны поступать никакие другие деньги», — сказал Аксаков.

Он отметил, что сейчас по закону на социальные выплаты не должны влиять судебные решения в пользу кредитора, но на практике такое взыскание осуществляется. Во-первых, госорганы, которые осуществляют эти социальные выплаты, должны обозначать эти выплаты соответствующими кодами, а банки должны за этими кодами следить и не списывать деньги в пользу кредиторов, если приходит бумага от службы судебных приставов. Но на практике бывает, что код не проставлен или сотрудники банка не обратили внимания, что деньги закодированы и их нельзя списывать.

Кроме того, служба судебных приставов, прежде чем обращаться за взысканием, должна предупредить гражданина, чтобы он проинформировал, есть ли у него социальные выплаты, но на практике этого, как правило, не происходит, добавил Аксаков.



Президент России Владимир Путин 24 августа предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы. Также Путин поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.