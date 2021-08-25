СберБанк представил новую бесплатную кредитную карту — «СберКарту».
Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается. По карте предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 120 дней. По истечении льготного периода ставка по кредиту будет равна 17,9% годовых, на операции категории «Здоровье» и по онлайн-покупкам в «СберМегаМаркете» ставка составит 9,8% годовых. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита для новых клиентов составит 300 тыс. рублей.
Комиссия за снятие наличных в устройствах СберБанка составит 3% от суммы снятия (минимум 390 рублей). В банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций плата за снятие взимается в размере 4% от суммы (минимум 390 рублей).
Держателям карты доступна бонусная программа «СберСпасибо». Бонусы «Спасибо» будут начисляться за покупки у партнеров в размере до 30% от суммы покупки.
«Карта привлекательна условиями бесплатного обслуживания, наличием длительного льготного периода, а также бесплатными уведомлениями и невысокой процентной ставкой», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 14,9%
|до 110
|0
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Лиц.№ 1000
|от 7%
|до 50
|0 - 950
|
Лиц.№ 2557
|от 0%
|до 55
|0 - 590
|
Лиц.№ 2673
|от 23,9%
|до 62
|0 - 948
|
Лиц.№ 2272
|от 11,5%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 1810