СберБанк представил новую бесплатную кредитную карту — «СберКарту».

Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается. По карте предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 120 дней. По истечении льготного периода ставка по кредиту будет равна 17,9% годовых, на операции категории «Здоровье» и по онлайн-покупкам в «СберМегаМаркете» ставка составит 9,8% годовых. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита для новых клиентов составит 300 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах СберБанка составит 3% от суммы снятия (минимум 390 рублей). В банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций плата за снятие взимается в размере 4% от суммы (минимум 390 рублей).

Держателям карты доступна бонусная программа «СберСпасибо». Бонусы «Спасибо» будут начисляться за покупки у партнеров в размере до 30% от суммы покупки.

«Карта привлекательна условиями бесплатного обслуживания, наличием длительного льготного периода, а также бесплатными уведомлениями и невысокой процентной ставкой», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 0
Лиц.№ 1000
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 0 - 950
Лиц.№ 2557
Платинум для Банки.ру
Тинькофф Банк
от 0% до 55 0 - 590
Лиц.№ 2673
#МожноВСЁ
Росбанк
от 23,9% до 62 0 - 948
Лиц.№ 2272
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 11,5% до 120 0
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