СберБанк представил новую бесплатную кредитную карту — «СберКарту».

Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается. По карте предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 120 дней. По истечении льготного периода ставка по кредиту будет равна 17,9% годовых, на операции категории «Здоровье» и по онлайн-покупкам в «СберМегаМаркете» ставка составит 9,8% годовых. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита для новых клиентов составит 300 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах СберБанка составит 3% от суммы снятия (минимум 390 рублей). В банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций плата за снятие взимается в размере 4% от суммы (минимум 390 рублей).

Держателям карты доступна бонусная программа «СберСпасибо». Бонусы «Спасибо» будут начисляться за покупки у партнеров в размере до 30% от суммы покупки.

«Карта привлекательна условиями бесплатного обслуживания, наличием длительного льготного периода, а также бесплатными уведомлениями и невысокой процентной ставкой», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.