Ситуация на рынке труда продолжает сохранять позитивные тенденции, уровень безработицы по итогам июня по методологии Международной организации труда снизился до 4,8%, а зарплаты выросли до показателей докризисного уровня. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда последовательно снижается и по итогам июня достиг 4,8% (-1,6 п. п. по сравнению с пиком августа прошлого года). В июле снижение показателя продолжилось. При этом численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе в последние месяцы превышают уровни аналогичных периодов 2019 года. Заработные платы по итогам пяти месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни», — говорится в сообщении по итогам работы межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Отмечается, что ситуация по регионам и отраслям остается неоднородной. «Минэкономразвития продолжает вести мониторинг, в том числе с учетом реализации уже принятых решений, направленных на восстановление рынка труда», — говорится в сообщении.

По данным на начало июня, уровень безработицы в России держался в пределах 5,2%. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что до конца 2021 года безработица снизится до докризисного показателя в 4,6—4,7%. По его словам, нужно обеспечить занятость еще 700 тыс. безработных для возвращения к допандемическим показателям на российском рынке труда, всего с начала 2021 года было трудоустроено 900 тыс. человек.