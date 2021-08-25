Минфин России на аукционе в среду, 25 августа, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 57,659 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 127,859 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98,3095% от номинала, средневзвешенная цена — 98,3506% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,11% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.82%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.76%
|
01.09.2021
погашение
|Купить
|
ТКБ-С4-об
ТКБ БАНК ПАО
|
11.03%
|
01.09.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.01%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года были размещены бумаги на 49,253 млрд рублей при спросе на 57,452 млрд. Выручка от размещения составила 48,609 млрд рублей. Цена отсечения равнялась 97,502% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,4% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,599% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,39% годовых.