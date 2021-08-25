Минфин России на аукционе в среду, 25 августа, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 57,659 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 127,859 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,3095% от номинала, средневзвешенная цена — 98,3506% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,11% годовых.

На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года были размещены бумаги на 49,253 млрд рублей при спросе на 57,452 млрд. Выручка от размещения составила 48,609 млрд рублей. Цена отсечения равнялась 97,502% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,4% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,599% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,39% годовых.