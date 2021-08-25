Нормативы Центробанка РФ в июле нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Стабильно допускающий значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением) банк «Восточный» продолжил это делать и в июле. К нему присоединился санируемый банк «Пересвет», прекративший нарушать предельные значения обязательных нормативов, но допускающий значения норматива Н1.1 ниже 7%. Наиболее низкое значение Н1.1 у банка «Восточный» составило 6,154%, у банка «Пересвет» — 6,832%.

Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В июле 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 229,3 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Всего с начала 2021 года банки заработали 1,4 трлн рублей; за тот же период 2020 года чистая прибыль сектора составляла 974,7 млрд рублей.

По данным ЦБ, прибыль в июле 2021 года показали 249 кредитных организаций.

На 1 августа 2021 года в России было зарегистрировано 340 банков (233 с универсальной лицензией и 107 с базовой лицензией).

За июль текущего года лицензий лишились Руна-Банк и НКО «Русское Финансовое Общество».

В августе ЦБ отозвал лицензию у КС Банка из Саранска.