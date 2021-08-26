Меры поддержки молодежи теперь будут доступны жителям в возрасте до 35 лет, говорится в постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ранее меры действовали для жителей Москвы в возрасте до 30 лет.

«Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования)», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Также горожане смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.