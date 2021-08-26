СберБанк и агентство недвижимости «Этажи Санкт-Петербург» реализовали первую в СЗФО сделку с использованием приложения «СберБанк Онлайн», сообщается в релизе финансовой организации. Исполнение данного аккредитива дистанционно в режиме онлайн стало первым в СберБанке на территории России.

Возможности онлайн-аккредитивов позволяют значительно упростить расчеты между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Механизм онлайн-аккредитива прост: агентство недвижимости или риелтор направляет в банк по защищенным электронным каналам связи информацию о планируемой сделке. Далее банк готовит заявление на открытие аккредитива и загружает его в мобильное приложение, после чего покупатель проверяет условия сделки и нажимает кнопку «подтвердить». Аккредитив открывается через несколько секунд.

Исполнение аккредитива также проходит в режиме онлайн. После перехода права собственности на объект недвижимости агентство направляет в банк подтверждающие документы. Специалист финучреждения проверяет документы и перечисляет денежные средства на счет продавца.

«Для открытия аккредитива через мобильное приложение в банк может обратиться любое агентство недвижимости или риелтор. При этом для предоставления в банк документов с целью исполнения аккредитива агентству недвижимости необходимо подписать с банком соглашение об ЭДО», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «СберБанк» Виктор Вентимилла Алонсо.