Таганский районный суд Москвы 26 августа рассмотрел административные протоколы Роскомнадзора в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории РФ базы данных российских пользователей. Решением суда WhatsApp назначен штраф в размере 4 млн рублей по части 8 статьи 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей по части 9 статьи 13.11 КоАП за повторные нарушения требований о локализации персональных данных, сообщается на сайте Роскомнадзора.

По информации ведомства, в 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по части 8 указанной статьи КоАП («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook уплатила штраф, Twitter — нет.

Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории, подчеркивают в Роскомнадзоре. «Локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей», — отмечается в сообщении.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена только в 2019 году, напоминает ведомство. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 российских представительств зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей (часть 8 статьи 13.11 КоАП), а в случае повторного нарушения — до 18 млн рублей (часть 9 указанной статьи).



Напомним, в конце июля этого года стало известно о штрафе в 3 млн рублей за аналогичное правонарушение для Google.