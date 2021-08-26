Федеральная антимонопольная служба наложила на компанию Booking.com B.V. (Нидерланды), которая управляет гостиничным агрегатором Booking.com, оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как напоминает ведомство, в декабре 2020 года оно завершило рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов).

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей, — поясняется в сообщении службы. — Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com».

ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.

Из сообщения службы следует, что компания до настоящего момента не исполнила предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.



Наказание за нарушение предусмотрено частью 2 статьи 14.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке». — Прим. Банки.ру), указано в справке ФАС.

В заметке ТАСС на эту тему приводится комментарий компании Booking.com, которая планирует обжаловать решение ФАС.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — заявили в пресс-службе.

В Booking.com отметили, что индустрия туризма является высококонкурентной средой, так как потребителями используется множество способов поиска и бронирования гостиничного номера. По данным компании, в Европе отели составляют 87% от всех объектов размещения, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Для охвата аудитории путешественников европейские отели используют в среднем шесть-семь каналов продаж одновременно, при этом доля Booking на этом рынке составляет только 13%, подчеркнули в компании.

