Центробанк назвал субъекты РФ с высокими рисками недобросовестных действий в ОСАГО. В «красную» зону попали десять регионов, следует из обзора ЦБ «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» , подготовленного по состоянию на 1 июля 2021 года.

В частности, к высокорисковой зоне отнесены шесть регионов Северо-Кавказского федерального округа (Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария) и Приморский край. Кроме того, в нее вошли регионы Сибирского федерального округа: Новосибирская область, Тува и Хакасия.

В обзоре указано, что суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, составила 5,5% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих регионов в страховые выплаты достигает 10,3%.

В ЦБ отметили, что за первое полугодие 2021 года список субъектов «красной» зоны изменений не претерпел. «В настоящее время вблизи границ «красной» зоны находятся Красноярский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Курская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область и Республика Адыгея», – сказано в обзоре.

Регулятор указывает, что за последние три месяца средняя выплата по ОСАГО снизилась на 1,5% – до 68,1 тыс. рублей. За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го по Российской Федерации в целом этот показатель вырос на 4,2%.