В июле 2021 года 15,5% поданных гражданами заявок в МФО на получение займа пришлось на запросы денежных сумм от 30 тыс. рублей и более, по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. Год назад доля таких заявок составляла 13,1%.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) у заемщика с микрозаймом свыше 30 тыс. рублей выше, чем у заемщика с небольшим займом: 543 балла против 483 баллов. Это значит, что МФО при удовлетворении заявок ориентируются на финансовую репутацию клиента, то есть качество его кредитной истории, выраженной в значении ПКР.

Среди регионов – лидеров по выдачам займов наиболее высокие баллы зафиксированы у заемщиков Белгородской (501 балл), Архангельской (500 баллов) и Кемеровской областей (499 баллов), наименьшие – в Московской области (480 баллов), Санкт-Петербурге (482 балла) и Ставропольском крае (482 балла). В Москве среднее значение ПКР у клиентов МФО составило 483 балла.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, многие крупные МФО поощряют заемщиков с высоким кредитным рейтингом, предлагая им большие суммы и пониженные ставки. В первую очередь обращения поступают от представителей малого бизнеса, а также ИП, которые используют данные денежные средства для решения своих задач, в том числе и для покрытия кассовых разрывов, отметила генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.