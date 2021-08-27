Банки.ру предлагает пользователям принять участие в опросе .

Совсем скоро, через месяц, вступит в силу закон, по которому инвестиционные и управляющие компании должны будут тестировать неквалифицированных инвесторов, перед тем как предоставить им право купить рыночный инструмент повышенного риска.

Профессиональные участники рынка уже готовятся предоставить клиентам возможность пройти этот экзамен на знания о сути продуктов фондового рынка. А как относятся к нововведению сами инвесторы?



Если вы уже инвестируете в инструменты фондового рынка или только собираетесь, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Нам очень интересно ваше мнение. Ответ займет всего 30 секунд вашего времени, помогите нам выяснить, что думают частные инвесторы.