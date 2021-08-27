Отмена минимального размера оплаты труда потребует пересмотра огромного числа документов, однако не только не поможет повысить доходы граждан, но может даже привести к их снижению. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), комментируя предложение члена думской фракции КПРФ Николая Арефьева.

«Я думаю, что это неосуществимо, потому как непонятна цель. Абсолютно согласен с тем, что нам надо МРОТ повышать и прожиточный минимум повышать, потому что прожиточный минимум — это прожиточный мизер сегодня», — сказал Нилов.

По его словам, сегодняшний МРОТ делает труд недооцененным, «но при этом надо понимать, что, изменив терминологически МРОТ и используя только прожиточный минимум при расчете заработной платы, каких-либо изменений в данном случае вряд ли можно добиться».

Нилов подчеркнул, что МРОТ необходимо повышать, и напомнил, что депутаты от ЛДПР уже внесли законопроект о минимальном размере оплаты труда в 20 тыс. рублей. «Нужно добиваться того, чтобы у нас стоимость часа у людей при неполной занятости была не менее 150 рублей. А изменение терминов может спровоцировать создание некой непонятной ситуации, когда придется переписывать огромное количество законов, правовых актов, а в итоге это никак не повлияет на доходы граждан», — продолжил депутат.

В заключение Нилов указал на то, что сейчас МРОТ выше прожиточного минимума. «У отдельных работодателей может возникнуть желание понизить заработную плату», — считает глава комитета. Он также напомнил, что примерно 4 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ, который сейчас составляет 12 792 рубля.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По словам депутата, МРОТ сегодня больше вредит, чем приносит пользы, его следует отвязать от всех других параметров.