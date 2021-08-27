Из действующих в мире 249 цифровых банков всего 13 — прибыльные, и один из них российский — «Тинькофф». Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG.

В пресс-релизе уточняется, что к цифровым банкам относятся кредитные учреждения, операции в которых проводятся исключительно в цифровом формате. Проанализировав их показатели, аналитики BCG пришли к выводу, что только около 5% от общего числа игроков являются прибыльными, причем десять из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом на Европу приходится всего три таких банка, а в Америках не оказалось ни одного.

«Прибыльные цифровые банки, как мы видим, создали очень сильные предложения с точки зрения розничного кредитования. Четыре из них вообще вошли в банковское дело из сферы цифровых платежей. Другим объединяющим фактором для лидеров является или поддержка со стороны крупной устоявшейся компании со значительным опытом ведения бизнеса, или наличие крупной экосистемы. Эта поддержка дает несколько преимуществ, включая узнаваемость бренда, клиентскую базу и обширные данные для анализа и настройки клиентских путей», — прокомментировала результаты исследования старший партнер и управляющий директор BCG, глава экспертной практики по финансовому сектору в России и СНГ Наталья Геращенко.

Авторы исследования отмечают, что для успеха цифрового банка критически важны три фактора: использование существующих активов, быстрое масштабирование цифровых операций и поддержание прогресса с течением времени, что особенно важно в условиях нарастающего уровня конкуренции с традиционными банками, которые также начали инвестировать в клиентский опыт и развитие экосистем.

В релизе указывается, что для успешного создания и масштабирования цифрового банка авторы отчета предлагают сосредоточить внимание на трех столпах успеха: одержимости клиентами, масштабируемых и гибких технологиях, а также гибких организации и управлении.

«Все эти условия мы видим у лидеров, в том числе российского «Тинькофф», который не только вошел в 13 прибыльных цифровых банков мира, но и стал одним из лидеров по охвату населения своими услугами с показателем более 9%», — заявил партнер и управляющий директор BCG, руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

В то же время он уточнил, что пока ни один из цифровых банков не захватил более 2% с точки зрения общей массы депозитов и объема кредитного портфеля в рамках своих рынков.