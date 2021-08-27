Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,93% и составил 3 887,38 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,8% — до отметки 1 664,25 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Яндекса» (плюс 1,68%), «Газпрома» (плюс 1,41%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,4%), СберБанка (плюс 1,31%), Мосбиржи (плюс 1,22%), «Норникеля» (плюс 1%), «Полюса» (плюс 0,26%), Mail.ru (плюс 0,2%). Зафиксировано падение цены на акции МТС (минус 0,59%), «Магнита» (минус 0,2%).



Трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отмечает, что таким образом российский рынок вслед за американскими индексами реагирует на первые высказывания главы ФРС Джерома Пауэлла. Напомним, тот намекнул на сворачивание стимулирующих мер уже в этом году, но заявил, что преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики может оказать пагубное влияние на экономику. «Это именно тот фактор, который был необходим площадкам для продолжения роста, что и происходит: американские индексы штурмуют новые рекордные отметки. В понедельник эта тенденция наверняка будет отыграна Азией, Европой и Российской Федерацией», — считает трейдер.

