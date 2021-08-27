Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,58 рубля, что на 65 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,79 рубля (минус 45 копеек).

В ходе сессии было проведено 39,2 тыс. сделок с долларом на 2,3 млрд долларов и 5,2 тыс. сделок с евро на 305 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,5—74,36 рубля за доллар и 86,71—87,42 рубля за евро.

«На динамику российской валюты в настоящее время влияет стилистика высказываний со стороны ФРС. <…> Первые высказывания свидетельствуют о том, что регулятор может свернуть программу [выкупа активов] до конца этого года, но не в ближайшее время, что станет позитивным фактором. В краткосрочной перспективе рубль, вероятнее всего, останется в диапазоне 73,5—74,5 в паре с долларом и на уровне 86,7—87,5 в паре с европейской валютой», — отметил трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.