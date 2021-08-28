Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат только те россияне, которые уже будут являться пенсионерами на 31 августа, сообщило отделение Пенсионного фонда (ПФР) по Белгородской области.



«Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий», — сказано в сообщении ПФР.

Пенсионерам выплатят по 10 тыс. рублей по предложению президента, он подписал соответствующий указ 24 августа. По словам Путина, пенсионеры сильнее ощущают на себе инфляцию из-за особенностей потребления, она также «подъедает» запланированную индексацию регулярной пенсии.

Выплату получат все пенсионеры, которые уже есть в базах данных ПФР, — 43 млн россиян. Для получения денег им не нужно будет подавать отдельное заявление, средства поступят вместе с обычной пенсией, например на банковский счет пенсионера, куда поступают регулярные выплаты от ПФР.

Российским военнослужащим глава государства также предложил начислить выплату, им заплатят по 15 тыс. рублей. В Совфеде оценили, что из федерального бюджета на эти цели придется выделить около 500 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги возьмут из доходов бюджета за 2020 год, поскольку они оказались выше ожидаемых. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил рост инфляции из-за выплаты такой суммы денег.