Когда молодежь начинает учиться, ей сразу же хочется отдыхать все больше и разнообразнее. Чтобы приобщить молодых людей к искусству, с 1 сентября в России запустится новая программа «Пушкинская карта». Что это и как получить эту карту — в этом выпуске Fingram.

1. Что такое «Пушкинская карта» ?

Министерство культуры РФ по инициативе президента РФ Владимира Путина с началом учебного года запускает программу «Пушкинская карта». Речь идет о специальной карте «Мир»: находящиеся на ней деньги можно будет потратить на культурные мероприятия. Так, молодые люди смогут за счет государства оплачивать посещение различных культурных мероприятий: экскурсий, выставок, концертов, спектаклей в федеральных, региональных и частных учреждениях культуры, которые будут готовы присоединиться к программе.

Карточку в электронном виде можно будет скачать на мобильный телефон. Оператором программы станет Почта Банк. Получить карту можно начиная с 1 сентября.

2. Для кого выпускается «Пушкинская карта»?

Карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. То есть право на карту имеют те, кому на 1 сентября уже исполнилось 14, но еще нет 23 лет.

Согласно условиям карты, приобрести билет можно будет только на свое имя и на спектакль соответствующей возрастной категории.

3. Какая сумма будет начислена на карту?

На год каждому молодому человеку будет выделено для посещения культурных учреждений по 5 тыс. рублей. Но так как программа в 2021-м начинается не с начала года, эта сумма составит 3 тыс. рублей.

4. Как получить «Пушкинскую карту»?

Карту можно получить через портал госуслуг, если есть подтвержденная учетная запись.

1. Дождитесь 1 сентября 2021 года.

2. Зайдите на портал госуслуг.

3. Подайте заявку на получение «Пушкинской карты».

4. Установите мобильное приложение «Госуслуги. Культура».

5. Через приложение получите виртуальную онлайн-карту или пластиковую карту «Мир».

6. Также получить карту можно будет в отделениях Почта Банка.

5. Как купить билет по «Пушкинской карте»?

Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью карты, появится на сайте Культура.рф и в приложении «Госуслуги. Культура». Там же можно будет купить билеты.

6. Есть ли другие льготы для школьников и студентов?

Дети до 17 лет включительно имеют право бесплатно посещать культурные учреждения федерального подчинения — норма, закрепленная в приказе Министерства культуры. Нужно получить бесплатный билет на сайте учреждения либо в кассе.

Посетить музей можно не в любую дату, а в определенные «льготные» дни.

Также есть льготы и у культурных учреждений регионального подчинения — с ними можно ознакомиться на их сайтах, а также на порталах департаментов культуры, к которым они относятся.

Бонус:

Подробнее о программе представители Минкультуры России расскажут в прямом эфире на специальной пресс-конференции 30 августа в 13:00.

Приложение «Госуслуги. Культура» для использования карты будет доступно всем желающим с 31 августа.



На следующий год средства переноситься не будут.

Обналичить деньги нельзя.

Оплачивать «Пушкинской картой» билет для третьих лиц запрещено. У молодого человека также могут попросить документ, подтверждающий личность, во время покупки билета.

Почта Банк заявил о готовности по запросу выпустить и пластиковую карту с уникальным дизайном.

Действовать карта начнет с 1 сентября 2021 года, а закончит — 31 декабря. С января 2022 года карта будет перевыпущена сроком на один календарный год.

Культурные мероприятия будут доступны не только в своем регионе, но и по всей стране.

Всего на первый этап программы в этом году правительство выделит 4 млрд рублей, воспользоваться картой смогут почти 13 млн молодых россиян.

У одного и того же театра не вся афиша может быть одобрена для просмотра молодежью по «Пушкинской карте».

Попасть за счет «Пушкинской карты» на концерт некоторых исполнителей может не получиться: у культурного проекта маркировка строго исключает 18+, с этим должны будут считаться даже совершеннолетние студенты.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО