Восьмой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук, пишет Forbes . Компания Wildberries строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало возможность включить их семью в рейтинг. Если в 2020-м Forbes оценивал Wildberries в 1 млрд долларов, то в 2021-м — уже в 13,1 млрд долларов, что позволило Бакальчук стать самой богатой женщиной России, а ее семье — занять первое место в рейтинге.

Всего в список вошли десять семей. Их совокупное состояние выросло на 16,1 млрд долларов, до 42,9 млрд долларов.

Успешно выступила семья Гурьевых, заняв второе место. Совокупное состояние членов семьи за год выросло на 1,8 млрд долларов, до 6,9 млрд долларов. Капитализация компании Гурьевых «Фосагро» за год выросла в долларах почти на 60%. Семья Ротенбергов, которая в прошлом году занимала первое место, переместилась на третье. Хотя их совокупное состояние выросло за год на 500 млн долларов, до 5,95 млрд долларов, угнаться за Гурьевыми и Бакальчуками им не удалось — в недвижимости и промышленном строительстве, где работают Ротенберги, такого роста, как в ретейле и удобрениях, не было.

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes За год они заработали 270 млн долларов, увеличив свое состояние до 5,45 млрд долларов.

Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании, пишет издание. Состояние членов семьи за год составило 3,7 млрд долларов. За счет стремительного роста акций Ozon выросло и состояние семьи Евтушенковых, с прошлогодних 2,3 млрд долларов до 3,2 млрд долларов (5-е место). Их компании АФК «Система» принадлежит 32,4% акций этого онлайн-ретейлера.

Также в список попали семейство Шаймиевых — их состояние составило 3 млрд долларов (компания «Татавтодор»); Рахимкуловых — 1,95 млрд долларов (Kafijat); Бажаевых — 1,75 млрд долларов («Группа Альянс»); Линников — 1,7 млрд долларов (основатели «Мираторга»); Саркисовых — 1,65 млрд долларов (совладельцы группы РЕСО).