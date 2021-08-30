В магазине Google Play эксперты обнаружили несколько новых скамерских приложений на тему социальных выплат, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Если человек скачивает и открывает любое из них, он автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные и оплатить взнос якобы за оформление перевода или юридические услуги. Выполнив требование, человек ничего не получает. Приложения нацелены на пользователей в России.

Компенсация, предлагаемая злоумышленниками от имени вымышленных фондов, составляет от 12 тыс. до 300 тыс. рублей. Мошенники также создали на странице диалоговое окно, где пользователь может переписываться с ботом — якобы юристом, рассчитывающим объем полагающейся выплаты. Комиссия, запрашиваемая скамерами, составляет в среднем около 300 рублей.

«Лаборатория Касперского» и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в первом полугодии 2021 года «Лаборатория Касперского» и ВТБ систематизировали данные о случаях онлайн-мошенничества, с которыми они столкнулись в первом полугодии 2021 года. Результаты содержатся в сообщении, которое распространила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Щербаковой, несмотря на то, что социальные выплаты в связи с коронавирусной инфекцией уже не производятся, злоумышленники активно используют эту тему в своих схемах. По данным компании, количество мошеннических писем, нацеленных на русскоязычных пользователей, во II квартале 2021 года выросло в три раза и превысило 2 млн. Такие сообщения также могут рассылаться и в мессенджерах, отметила Щербакова.

«Лаборатория Касперского» уведомила Google о скамерских приложениях в Google Play. На данный момент они уже удалены из магазина.