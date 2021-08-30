Минэкономразвития намерено ограничить выдачу малому и среднему бизнесу и самозанятым слишком крупных льготных кредитов и отсечь от доступа к ним нарушителей правил такого кредитования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства с изменениями в постановлении № 1764 от 30 декабря 2018 года (оно и содержит правила льготного кредитования МСП), который размещен на портале regulation.gov.ru.

Документом «предусмотрена корректировка параметров программы льготного кредитования субъектов МСП в целях усиления дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для ориентирования на сегмент самых малых заемщиков», говорится в пояснительной записке.

Так, ведомство предлагает отказаться от предоставления субсидий по кредитным договорам, заключенным в 2019—2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с компаниями, относящимися к категории «микропредприятия» в сфере строительства, а также осуществляющими профессиональную, научную и техническую деятельность. Кроме того, субсидии не будут предоставляться по кредитным договорам с организациями, сведения о которых были исключены из Единого реестра субъектов МСП в 2019—2020 годах.

Центробанк: объем выдачи кредитов субъектам МСП в июне вырос в 1,4 раза по сравнению с маем Объем предоставленных кредитов субъектам МСП в июне 2021 года составил 1 трлн 56,5 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в мае, и в 1,7 раза больше аналогичного показателя годом ранее. Такие данные представлены в статистическом бюллетене «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» за июнь 2021 года, который ЦБ опубликовал во вторник.

Документ также содержит и требования к банкам. Так, если при предоставлении кредита заемщику за отдельную плату банк предлагает дополнительные услуги, то у клиента должна быть возможность отказаться от них. Кроме того, если при реализации программы субсидирования в предшествующие финансовые годы уполномоченным банком не достигнуто или превышено значение результата предоставления субсидии, то специальная комиссия может принять решение уменьшить плановый объем выдачи кредитов и сократить лимит субсидии кредитной организации на очередной финансовый год.

Еще в марте 2021 года глава МЭР Максим Решетников, описывая приоритеты правительства в поддержке малого и среднего бизнеса, отмечал, что компании выходят на траекторию восстановления и меры поддержки должны выстраиваться уже более эффективно и адресно. В мае правительство дополнительно выделило из Резервного фонда 8 млрд рублей на субсидирование льготного кредитования МСП и самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы» — по нему выдача кредитов для МСП и самозанятых должна достичь не менее 530 млрд рублей. При этом уже летом Минэкономики констатировало необходимость смягчения условий доступа малых компаний к этой форме господдержки — в частности, речь шла о сохранении возможности обращения за ней для компаний, совершивших незначительные формальные нарушения, — при этом о расширении объема такой поддержки речи не шло, суть инициатив министерства — именно в расширении охвата малых компаний в пределах уже выделенных правительством средств.

В целом рост спроса малого бизнеса на кредиты фиксирует и Банк России — объем предоставленных кредитов субъектам МСП в июне 2021 года составил 1,06 трлн рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя годом ранее. Однако такой рост был также обеспечен увеличением среднего размера кредита МСП, а не широтой охвата малого бизнеса — в июне 2021 года показатель достиг 6,7 млн рублей, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за июнь 2020 года (3,2 млн рублей).