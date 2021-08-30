В Госдуму внесен законопроект о расширении «дачной амнистии» и ее продлении до 1 марта 2031 года. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента, уточнив, что авторами документа выступили председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

По словам Крашенинникова, предложенные законопроектом нормы позволят охватить «дачной амнистией» те случаи, которые раньше не находили законодательного решения.

Так, законопроектом предлагается механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Эти нормы коснутся жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года и расположенных в границах населенного пункта на земельных участках в государственной или муниципальной собственности.

Как пояснил депутат, в советское время нередко возникали рабочие поселки, которые со временем образовывали самостоятельные населенные пункты либо поглощались историческими поселениями. В жилых домах, расположенных на таких территориях, могла иметься прописка, к ним подводились коммунальные сети. В таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан, при этом у проживающих зачастую отсутствуют на руках необходимые документы как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними.

Согласно законопроекту, для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

«Перечень таких документов определен законопроектом. Например, к заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем; договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; документы технической инвентаризации; выписка из похозяйственной книги; документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года. Вместе с тем регионы будут вправе, исходя их местных условий, дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных документов», — отмечается в релизе Думы.

Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом — по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок. Поэтому владельцам не придется уплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из единого государственного реестра недвижимости.

Предложенный законопроектом механизм схож с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии», обращают внимание авторы.

Также законопроект позволит дополнительно защитить права наследников. Предлагаемым упрощенным механизмом смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен представить среди прочих документов свидетельство о праве на наследство.

Помимо этого законопроект предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Согласно законопроекту, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него (переоформления прав).

«Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее», — указал Крашенинников.

Кроме того, законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.



Крашенинников сообщил, что вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении «дачной амнистии» бессрочно, чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость в дальнейшем действовал постоянно.