Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,06% и составил 3 928,5 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,23% до отметки 1 684,7 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,4%, СберБанка — на 0,3%, «Газпрома» — на 1,37%, «Норильского никеля» — на 1,05%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,14%.

Российский рынок акций начал новую торговую неделю ростом вслед за общей динамикой мировых площадок, которые отыгрывают позитив после заявлений ФРС, что регулятор пока не готов пересматривать монетарную политику в сторону ужесточения, отмечает трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

На данный момент веских причин для прекращения повышения на рынке рисковых активов не наблюдается, а некоторое ослабление макроэкономических данных из США и Европы даже может играть на руку покупателям в контексте ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Несколько иначе обстоят дела с Китаем: замедление роста экономики Поднебесной может оказаться весомым негативом в том числе для сырьевых товаров. Вторник как раз начнется с публикации данных по деловой активности КНР за август, которые могут преподнести и неприятные сюрпризы», — комментирует эксперт.