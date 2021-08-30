Российские банки во II квартале активизировали выдачу ипотечных кредитов до 1,5 трлн рублей после замедления в предыдущем квартале (1,2 трлн) на фоне роста спроса на кредиты. Основной всплеск отмечен в июне по программе льготной ипотеки «6,5%», когда заемщики, вероятно, стремились получить кредит до повышения ставки до 7% и пересмотра предельного размера кредита. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора «Банковский сектор» по результатам II квартала 2021 года.

«При этом в июле рост ипотеки замедлился, так как часть кредитов перетекла в другие льготные программы (в основном расширенную «семейную») и обычную рыночную ипотеку. Ставка по кредитам на первичном рынке продолжила снижаться (до 5,6% с 5,9% в I квартале), поскольку по льготным программам, на которые приходится существенная часть выдач по ДДУ, разница с рыночной ставкой компенсируется субсидией государства, что позволяет банкам держать низкие ставки, несмотря на рост ключевой», — поясняется в материалах регулятора.

Качество портфеля сохраняется на стабильно высоком уровне, замечает ЦБ. Вместе с тем, замечает регулятор, ускоренный рост рынка вызывает опасения с учетом роста стоимости жилья и умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов. Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы «6,5%» и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), заключает Банк России.