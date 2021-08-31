Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Банк России и МВД, в котором обратил внимание на серьезные проблемы, которые могут возникнуть в связи с закрытием сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов», пишет «Коммерсант» . МВД планирует закрыть сервис проверки подлинности паспортов, которым активно пользуются участники финрынка для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием средств. Альтернативный сервис на портале госуслуг, по словам участников рынка, тестируется уже несколько лет, но на нем постоянно происходят сбои.

Вид сведений по проверке действительности паспорта гражданина РФ в Единой системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) до настоящего времени размещен только в тестовой среде, при этом в СМЭВ установлено ограничение 20 тыс. запросов в месяц для одного юрлица, а сам сервис периодически недоступен, говорится в письме НСФР в МВД. В связи с этим финансисты просят в случае закрытия сервиса хотя бы сохранить возможность использования списка МВД для проверки недействительных паспортов.

В ЦБ в ответ на письмо НСФР сообщили, что департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разделяет озабоченность членов ассоциации по вопросу упразднения указанного сервиса МВД. Вопросы, обозначенные в письме НСФР, прорабатываются департаментом с МВД, сообщили там.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, сервис МВД не является юридически значимым, но работает и все пользуются именно им, потому что там находится самая достоверная информация о недействительных паспортах. Это неудобный сервис, там выкладывается pdf-файл, который банки вынуждены ежедневно вручную забивать в свои АБС, но все равно все пользуются именно им, пояснил он. Как отметил Емелин, если сервис прекратит работать, могут возникнуть проблемы в работе банков, что приведет к дополнительным расходам на проверку подлинности паспортов.

Основная претензия банкиров к СМЭВ — ограниченный лимит запросов. Даже для банка из третьей-четвертой десятки лимит в 20 тыс. запросов в месяц выбирается за день — максимум два, а для крупнейших банков это ограничение будет блокировать работу уже через несколько часов, отметил собеседник на банковском рынке. Проверка подлинности паспорта крайне важна для банка, чтобы предотвратить мошенничество, это основная функция сервиса, противодействие отмыванию и финансированию терроризма тоже никто не отменял, указали в другом банке.