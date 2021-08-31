Сбои в мобильных приложениях банков происходят едва ли не каждую неделю, клиенты иногда часами не могут провести операции или вообще зайти в систему, пишут «Ведомости» , уточняя, что, по данным Downdetector, за последний месяц сбои были у «Тинькофф Банка», ВТБ, СберБанка и Альфа-Банка.

Клиенты в основном жалуются, что не могут совершать определенные операции, войти в приложение или на сайт; последний раз сбой был зафиксирован у ВТБ: 30 августа пользователи с 10:15 мск начали сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение, а об устранении проблемы банк заявил спустя почти четыре часа.

Центробанк считает, что банкам следует лучше следить за работой и устойчивостью своих сервисов: сбои должны будут устраняться за два часа, говорится в новом проекте положения регулятора. Поскольку вся жизнь банка сосредоточена в IT-инфраструктуре, важно, чтобы каждый внимательно следил за надежностью ее работы, отмечает представитель ЦБ: неработоспособность сервисов вызывает негативную реакцию со стороны клиентов и снижает уровень доверия.

По словам собеседника, знакомого с ходом разработки проекта положения Центробанка, большая часть сбоев происходит на стороне самого банка, причем причин недоступности сервисов банка может быть несколько: несвоевременное обновление элементов инфраструктуры, недостаточный уровень контроля качества программного обеспечения в части как работы функционала, так и обеспечения необходимой нагрузки.

Бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий отметил, что скорость развития технологий и тестирование новых бизнес-моделей вынуждают банки запускать системы в работу без должной отладки; руководитель IT-блока банка «ФК Открытие» Сергей Русанов подчеркнул, что сбои из-за внешних проблем происходят реже и могут быть вызваны, например, аварией у внешних провайдеров или DDoS-атаками, затрагивающими как основные, так и резервные каналы связи, напомнив, что именно из-за повреждения сразу двух оптоволоконных кабелей в центре Москвы в августе 2017 года произошел сбой у «ФК Открытие»: клиенты испытывали проблемы с проведением платежей по картам и снятием наличных в банкоматах.