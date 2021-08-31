Почти 70% опрошенных россиян за последние полгода не проверяли потенциального работодателя на благонадежность (то есть не выясняли, что компания не банкрот, действительно существует и добросовестно платит налоги). Об этом говорится в опросе «Авито Работы». Мужчины проверяют работодателя чаще (34% опрошенных), среди женщин таких оказалось 30%. Более осторожными оказались жители малых городов и москвичи — по 34% опрошенных интересовались надежностью потенциального работодателя.

Чаще всего для проверки кандидаты используют отзывы бывших сотрудников в Интернете и социальных сетях (63%), 56% проверяют, как долго существует компания, 44% общаются с сотрудниками компании лично или через знакомых. Жители городов-миллионников чаще других проверяют «черные списки» (45% опрошенных), молодежь до 24 лет (41%) и жители Урала и Северного Кавказа (40% и 48% соответственно) читают публикации в СМИ.

Опрос: при выборе работы для россиян важнее уровень зарплаты, чем адекватность руководства При выборе работы россияне в первую очередь учитывают уровень зарплаты, на втором месте — степень адекватности руководства, на третьем — стабильность компании, следует из опроса , проведенного сервисом SuperJob.

Реже всего надежность работодателей проверяют по налоговой и судебной историям (31% и 25% соответственно).

О том, что можно самостоятельно проверить благонадежность работодателя с помощью открытых источников в Интернете знает только половина опрошенных (49%). Таких респондентов оказалось больше среди жителей Северо-Западного федерального округа (53%). Большинство россиян (88%) хотели бы, чтобы сервисы по поиску работы бесплатно проверяли работодателей и отмечали такие компании особым символом.

Самостоятельные проверки помогли части опрошенных избежать трудоустройства на неподходящем месте: 21% опрошенных не стали менять работу после проверки, а 24% продолжили поиск.