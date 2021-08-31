Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2021 года составил 1,11 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 1%, относительно июля 2020 года показатель увеличился на 33,4%. Средний размер автокредита, превышающий 1 млн рублей, зафиксирован в 51 регионе РФ. В июне 2021 года таких регионов было 43, а год назад, в июне 2020-го, — всего пять.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1,69 млн рублей), Московской области (1,39 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,28 млн рублей). По сравнению с июлем 2020 года наиболее значительный рост данного показателя продемонстрировали Чувашская Республика (плюс 48,3%), Волгоградская область (плюс 43,4%) и Республика Татарстан (плюс 42%). Минимальная динамика зафиксирована в Иркутской области (плюс 18,2%), Ханты-Мансийском АО (плюс 23%) и Новосибирской области (плюс 23,9%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 36,1% и 28,1% соответственно.