Эксперты обнаружили всплеск онлайн-мошенничества на тему подготовки к школе и в целом к осеннему сезону, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Пользователям, например, предлагают пройти опрос якобы от имени крупных магазинов, чтобы получить денежный приз.

Лотереи мошенников сопровождаются заголовками «Дарим подарки к школе», «Денежные призы к 1 сентября» и «Осень с подарками». Также они вовлекают пользователей в распространение фейков — сообщают, что для участия в лотерее нужно поделиться ссылкой на акцию в соцсетях или отправить ее в несколько чатов в мессенджерах.

По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Щербаковой, людям предлагают щедрое денежное вознаграждение, но для его получения якобы нужно оплатить комиссию, в среднем 300 рублей. Деньги в итоге достаются злоумышленникам, а если пользователь вводит данные карты для совершения перевода, то рискует и их сохранностью.