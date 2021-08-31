Авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить зарплату бортпроводников. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

По его словам, соответствующее решение было принято совместно с Первичной профсоюзной организацией компании, которая насчитывает более 7 тыс. сотрудников «Аэрофлота» из числа летных и кабинных экипажей.

Гендиректор «Аэрофлота» отметил, что решение по изменению системы оплаты труда бортпроводников уже принято, с 1 сентября рядовой бортпроводник будет получать от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц в зависимости от налета. Совместно с Первичной профсоюзной организацией прорабатывается также новая система оплаты для пилотов. Она еще не утверждена, повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты планируется вместе с переходом на зимнее расписание полетов, то есть уже в конце октября — начале ноября.

«Мы сейчас рассчитываем наши финансовые возможности, утверждаем новое расписание на зиму и планируем примерное расписание на лето 2022 года, мы понимаем какими финансовыми средствами будем обладать и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты. В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим Первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый», — сказал Полубояринов, уточнив, что сейчас командир воздушного судна в среднем получает около 350 тыс. рублей.