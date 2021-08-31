Небольшие квартиры и студии на рынке вторичного жилья России с августа 2020 года в среднем подорожали на 20,6% до 2,33 млн рублей за лот и опередили по динамике роста другие форматы жилья. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Аналитики портала изучили цены вторичного рынка на квартиры-студии и однушки площадью до 32 кв. м в 70 городах России.

«Весь последний год недвижимость в России только дорожала. Вполне естественно, что покупатели обратили внимание на самый компактный и, как следствие, самый бюджетный формат жилья. С прошлого августа этот сегмент подорожал в среднем на 20,6% до 2,3 миллиона рублей», — сказал Луценко, уточнив, что динамика ценового роста у малометражек больше, чем в других форматах жилья.

По данным аналитиков портала, топ городов с самой большой годовой динамикой роста цен на малогабаритные квартиры и студии возглавил Сочи, где с августа 2020 года такие объекты в среднем подорожали на 78,3% до 6,2 млн рублей. Это произошло на фоне вступившего в силу моратория на строительство многоквартирных домов, который объявлен в связи с разработкой нового генплана города, пояснил Луценко.

В первую пятерку по динамике роста цен на малометражки также вошли Севастополь (плюс 43,9%), Калининград (плюс 39%), Санкт-Петербург (плюс 30,2%) и Симферополь (плюс 29,9%). При этом по абсолютной стоимости лидерами остаются московские малогабаритки, которые за год прибавили миллион рублей (плюс 14,9%) и к концу августа оцениваются в среднем в 7,7 млн рублей.

Снижение цен на малометражные квартиры отмечено только в шести из 70 исследованных городов, уточнили в «Мире квартир». По отношению к прошлому августу квартиры-студии подешевели в традиционно «недорогих» городах — Нижнем Тагиле (минус 3,4%), Новокузнецке (минус 2,7%), Тольятти (минус 2,4%), Саранске (минус 2%), Рязани (минус 1,8%) и Саратове (минус 1,5%).