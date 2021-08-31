Минфин РФ в текущих условиях не готов поддержать идею о предоставлении налогового вычета за аренду жилья, так как это негативно скажется на бюджетах регионов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам. Как вы знаете, НДФЛ зачисляется в доходы субъектов», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предложении Минстроя по введению налогового вычета за аренду жилья.

«В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу», — добавил замминистра.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в августе предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Изменения предлагается внести в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья.