Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во II квартале немного вырос после нулевой динамики предыдущих месяцев. Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился на 1,2% и составил 3 трлн рублей, пенсионных резервов — на 1,4%, до 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за II квартал 2021 года.

Как отмечается, ключевое влияние на динамику пенсионных накоплений и резервов НПФ оказало ускорение роста рынка акций во II квартале 2021 года. Помимо роста рынка акций, этому способствовало замедление снижения долгового рынка. Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ по итогам II квартала составила 5% годовых и по-прежнему опережает показатели доходности портфеля Пенсионного фонда России.

«Одной из причин такой динамики является низкая доля акций в портфелях ПФР. Фонды воспользовались ростом котировок и продали часть акций. Полученные средства были направлены в том числе на увеличение вложений в государственные облигации. Общей тенденцией в динамике портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов стало увеличение объемов вложений в государственные облигации субъектов РФ за счет приобретения облигаций правительства Москвы. Такие бумаги привлекательны для фондов, так как обладают высокими кредитными рейтингами и предлагают премию к ОФЗ», — отмечается в материалах регулятора.



Также фонды инвестировали в государственные облигации средства, размещенные ранее на текущих счетах и депозитах, так как относительная привлекательность облигаций повысилась. Так, ставки по банковским вкладам оставались на исторически низких уровнях, тогда как доходности облигаций существенно выросли с начала года на фоне ускорения инфляции, повышения базовых доходностей в развитых странах и роста ключевой ставки Банка России.