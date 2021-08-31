К тестированию системы оплаты «лицом» — Face Pay — подключены еще две линии столичного метро: Солнцевская и Калужско-Рижская. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы.

Как уточняется, теперь такая оплата доступна в тестовом режиме на четырех линиях: помимо вышеуказанных — на Филевской и Арбатско-Покровской.

В метро Москвы началось тестирование технологии Face Pay с участием пассажиров В московском метро начинается тестирование технологии Face Pay с участием пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



В сообщении дается ссылка на форму подачи заявки для участия в фокус-группе.



«Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тысяч человек. Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях. Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро. Face Pay станет еще одним бесконтактным способом оплаты проезда, при этом остальные способы также останутся доступны пассажирам», — комментирует заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.