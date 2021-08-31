Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,24% и составил 3 918,96 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,03% до отметки 1 684,16 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,42%, СберБанка — на 0,07%, «Газпрома» — на 0,11%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 3,2%, «Норильского никеля» — на 0,91%.

Российский фондовый рынок во вторник ушел в небольшой минус, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, инвесторам трудно покупать: активы выглядят достаточно дорогими, а для коррекции пока нет повода.

«Индекс Мосбиржи отошел к 3 905 пунктам и может балансировать в диапазоне 3 900—3 930 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1 679 пунктов и будет двигаться в коридоре 1 675—1 690 пунктов», — комментирует эксперт.

По итогам августа рублевый индикатор вырос на 3,2%, внутри месяца обновил максимум на уровне 3 948,55 пункта. Валютный индикатор в свою очередь прибавил 3%, но до пиков июня не дотянулся. За три летних месяца индекс Мосбиржи укрепился на 4,6%.

Сегодня в фаворитах спроса оказались акции «АЛРОСы» с обновлением пика на отметке 145,3 рубля. «В бумаге наблюдается прирост четыре дня подряд, при этом взрывной подъем — последние две сессии. Компания предполагает усиление рыночного интереса к драгоценным камням, что является хорошим фундаментальным фактором поддержки, а локальный рост основывается на стабильной дивидендной истории», — поясняет аналитик.

Под давлением торгуются акции «Мечела» с технической коррекцией, в минусе расписки TCS и акции «ЛСР».

