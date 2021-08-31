Арбитражный суд Москвы отклонил иск сервиса Booking.com к Федеральной антимонопольной службе по вопросу исключения из договоров с гостиницами условий о широком и узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Как следует из карточки дела, на которую ссылается ТАСС, в понедельник суд полностью отказал в признании решений и действий (бездействия) ФАС незаконными.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС.



Служба 26 августа оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Сервис планирует обжаловать штраф.