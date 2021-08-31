Арбитражный суд Москвы отклонил иск сервиса Booking.com к Федеральной антимонопольной службе по вопросу исключения из договоров с гостиницами условий о широком и узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.
Как следует из карточки дела, на которую ссылается ТАСС, в понедельник суд полностью отказал в признании решений и действий (бездействия) ФАС незаконными.
В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС.
Служба 26 августа оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Сервис планирует обжаловать штраф.
Федеральная антимонопольная служба наложила на компанию Booking.com B.V. (Нидерланды), которая управляет гостиничным агрегатором Booking.com, оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ФАС.