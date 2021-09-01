В России предложили ввести для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительное ежемесячное пособие в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемое в течение трех лет. Письмо с этой инициативой направил на имя главы Минтруда Антона Котякова депутат Госдумы Иван Сухарев. Он отметил, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжелая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы при ощутимом снижении финансовых возможностей.

По мнению Сухарева, введение предложенных мер могло бы стать значительной мерой поддержки данной категории пенсионеров и помогло бы им адаптироваться к новым условиям жизни. Он также отметил, что в соответствии с законодательством овдовевший пенсионер сегодня вправе перейти на пенсию умершего супруга.

Президент: индексация пенсий в 2022 году предусмотрена на уровне выше инфляции На 2022 год предусмотрена индексация пенсий на уровне выше инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия», сообщается на ее сайте.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал это предложение «проникнутым гуманизмом». «Вдвоем они могли прожить на две пенсии — это всегда легче, чем одному человеку с одним источником дохода… Вполне понятно стремление депутата как-то облегчить жизнь своих избирателей», — отметил Беляев. Он также отметил, что главный вопрос заключается в том, где взять ресурсы на подобные цели. Если Минфин, пенсионные органы социального обеспечения и пенсионные фонды напрягутся и пойдут навстречу, найдут резервы и возможность, то это можно только приветствовать, пояснил экономист.

Он также предложил задуматься и об одиноких пенсионерах, у которых нет семьи. «Как быть с одинокими пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? Вот где еще возникает вопрос, кроме ресурсного обеспечения, еще и чисто методологический. Те, кто жили когда-то вдвоем, потом один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие, а если он сразу одинокий? Это вопрос», — заключил экономист.